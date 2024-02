El exministro de Fomento, José Luis Ábalos, del que este jueves se ha conocido que estaría implicado en el 'caso Koldo', ha dado una entrevista en la que no ha podido evitar alguna que otra lagrimilla.

El momento llegó cuando el entrevistador le cuestiona sobre lo qué más le ha dolido de toda esta situación. Ante la pregunta, Ábalos ha asegurado que "lo que más son los compañeros", mientras quitaba importancia a que no lo hayan hecho de forma "oficial".

"No me han dejado solo", ha continuado reafirmando sus palabras. Incluso ha hecho referencia a la multitud de mensajes que le han llegado: "No te puedes imaginar como tengo el correo después de 43 años".

Además, ha justificado su respuesta -con un "joder" incluido- con el "sentimiento de pertenencia, de identidad" y hasta asegurando que lo que le da más pena es dejarlos él a ellos.