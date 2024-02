El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reconocido en 'Todo es mentira' que el 10 de enero coincidió en un restaurante con Koldo García, si bien ha asegurado que no recuerda haber hablado "de nada importante".

Ábalos ha asegurado que ese día tenía "una cena con otra persona" cuya identidad no ha querido desvelar. Así, ha insistido en que no cenó con su exasesor: "Koldo iba mucho a ese restaurante, por lo que veo. No recuerdo que hablara de nada sustancial, no tengo ningún tema pendiente".

El auto y un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que forman parte del sumario de la investigación expone que José Luis Ábalos habría sido uno de los intermediarios en el 'caso Koldo', trama por la que se investigan presuntas mordidas en la compraventa de material sanitario defectuoso durante la pandemia.

"La observación de las comunicaciones y la actividad operativa realizada por la unidad actuante han permitido concluir que estos intermediarios serían José Luis Ábalos y Jacobo Pombo", apunta el juez Ismael Moreno en un auto con fecha del 7 de febrero, al que ha tenido acceso laSexta, en el que autorizaba una serie de intervenciones telefónicas a los investigados, para después añadir: "En este sentido, el día 10 de enero de 2024, Koldo se reúne, entre otras personas, con José Luis Ábalos en una zona reservada de la marisquería La Chalana entre las 21:15 y las 22:20 horas aproximadamente, conforme queda reflejado en el oficio policial".