El vicepresidente Alfonso Guerra visitó El Hormiguero la semana pasada e hizo unas declaraciones bastante polémicas: "Los humoristas ya no pueden hablar de nada. Antes había chistes de homosexuales, de enanos, de todo. Ahora no. Ahora hay libertad de expresión recogida, es decir, censura. Yo no quiero censura", decía.

Unas palabras que no gustaron nada a Pablo Montesinos: "Me parece casposo", no dudó en decir en Más Vale Sábado. Y, es que, en su opinión estas declaraciones le parecieron "de otra época": "Seguramente que como a él no le han hecho determinados chistes y comentarios no se ha sonrojado o sentido mal". "Pero España está en otra cosa", sostuvo.