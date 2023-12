Las cenas de empresa no siempre acaban bien. De hecho, puede pasar como a los dos individuos de la sentencia que muestra Adela González en Más Vale Sábado: "Se despidió a un empleado porque agredió e insultó a un compañero después de la comida de Navidad. Se lio parda por el funcionamiento de las máquinas tragaperras", informa. Pero, ¿esto es legal?

Según la abogada Verónica Guerrero esto "tiene que ser una cena de empresa oficial, que esté organizada por la propia empresa", descubre, "porque si hubiera sido una cena de departamento no" habría pasado nada. "¿Cuál es la diferencia?", se interesa Boris Izaguirre. "Porque las oficiales están dentro del ámbito empresarial y ahí sigue el estatuto de los trabajadores rigiendo a tope". Es decir, "da igual si insultas al jefe en la cena de empresa o en la oficina".

"Y ya no te digo nada si lo grabas y subes a redes sociales", apunta la abogada. Aunque "esto es excepcional. No me he visto tantísimos casos así. No es tan fácil que te echen en una cena de empresa. Tiene que ser un comportamiento totalmente espantoso". Por lo que, "si te emborrachas no te pueden echar", ya que, además, "ese comportamiento tiene que ser reiterado en el tiempo y esto es solo una noche".

Por eso cree que el despido de la sentencia que muestra Adela González se debe a que "tuvo que haber lesiones" y eso para la empresa "es inaceptable".