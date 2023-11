Víctor Manuel despedirá su gira por sus 75 años el próximo 17 de diciembre en el WiZink Center de Madrid: "Me parece un milagro en sí que pasen los años y la gente siga viniendo a verme", asegura. Y Adela González aprovecha para preguntarle si va a seguir los pasos de su "hermano" Serrat, que ha anunciado que se retira.

"¿Tú esto te lo planteas?", le pregunta. "Nunca se me ha pasado por la cabeza. No sé hacer otra cosa", asegura el cantante, que añade: "No me gusta mirar obras como un jubilado y entiendo que el escenario es lo mejor que le puede pasar a uno". Por tanto, "aguantaré hasta que la gente quiera", comenta.