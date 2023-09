Adela González y Boris Izaguirre han recordado la primera entrevista en televisión de Pilar Eyre, que tuvo lugar en 1985. "Yo sé que Lola Flores me tiene...", aseguraba por aquel entonces. Todo se debió a una entrevista que le hizo en Barcelona en la que le decía que "no hacía vida matrimonial con su marido". Ella la llevó a la redacción y su redactor jefe decidió titularla "El Pescaílla ya no mueve la cola".

"¡Qué maravilla de titular!", ha asegurado Adela González. Sin embargo, Pilar Eyre ha reconocido que le trajo 'cola', ya que al verano siguiente coincidió con el cantante en un bar de Marbella. "Él me escuchó hablar y me preguntó que si conocía a una periodista catalana que se hacía llamar Pilar no sé que". "Le dije que no", ha recordado, pero aún así El Pescaílla le mandó un mensaje: "Si la ves alguna vez dile que El Pescaílla sí mueve la cola".

Unas declaraciones ante las que Adela González y Boris Izaguirre no han podido evitar reír. Acto seguido le dijo: "Por cierto, ¿no tendrás 100 pesetas para coger un taxi? Eran las seis de la mañana", ha recordado en el vídeo principal de la noticia.