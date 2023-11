Pilar Eyre ha afirmado en Más Vale Sábado que "hubiera sido un acto de hipocresía absoluto que Juan Carlos se hubiera quedado para celebrar el cumpleaños de una mujer con la que no tiene relaciones desde hace tantos años", en referencia a la reina Sofía. "Todos sabemos que llevan separados mucho tiempo antes de que él se fuera a Abu Dabi, y que él haga ahora el papelón de quedarse para el cumpleaños, hubiera sido un acto de hipocresía increíble", ha expresado la periodista, quien ha desmentido que ambos llegaran untos a El Pardo.

"Cada uno fue en un coche y, según me han contado, no interactuaron en absoluto. Tampoco interactuó con su hijo o con Letizia. No se despidió de ellos. No sé si en Zarzuela hablaron o no, pero en la fiesta una persona que estuvo dijo que no había hablado con ellos en absoluto", ha señalado.

Sin embargo, lo que ha llamado la atención a la escritora del cumpleaños de Doña Sofía es "que no estuviera Leonor". "Es la que tiene un papel más preponderante en la familia, y cuando se ha hablado tanto de que la abuela apenas tiene relación con sus nietas yo creo que Leonor hubiera podido perfectamente al cumpleaños de su abuela", ha defendido, al tiempo que ha asegurado que "sus mandos le hubieran dado permiso para ausentarse de las clases para acudir al cumpleaños de su abuela".

Para Eyre, "esta ausencia sí que le debe haber dolido a Doña Sofía, y no la del marido porque ya está acostumbradísima". "Ella tiene la suficiente dignidad como para no querer que el marido le haga el paripé, pero que no haya estado su nieta Leonor, la heredera de la corona, yo creo que eso sí le debe haber dolido", ha insistido.