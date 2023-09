Después de ver la exitosa imitación de Joaquín Reyes a Boris Johnson en El Intermedio, Boris Izaguirre realiza al cómico una pregunta "un poco egocéntrica": "¿Por qué no me imitas? ¿por qué se me resiste tanto tu imitación de Boris Izaguirre? ¿te parece que estoy muy trillado y que lo hace todo el mundo?". Joaquín Reyes afirma que Carlos Latre le "clava".

"Es verdad, que Carlos me imita muy bien", reconoce Boris Izaguirre en el plató de Más Vale Sábado, donde Adela González destaca que "estaría muy bien tener un momento Boris-Boris". "Pero, ¿haciendo el Boris manchego?", pide el humorista, que se atreve a hacerlo en pleno directo como puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.