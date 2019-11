Joaquín Reyes se mete en la piel de Boris Johnson para hacer llegar su mensaje a Europa. "Hola europeos de mierda, soy Alexander Boris de Pfeffel Johnson, experiodista, exalcalde de Londres, miembro de los tories y ahora primer ministro del Reino Unido, el tercero en el cargo desde que empezamos con la bromica del Brexit", arranca entre risas.

"Esto es un drama lo que tenemos con el Brexit, yo quería, pero esto es más drama que cuando se separaron las Spice Girls", reconoce. "Se ponen cansinísimos... que si el Brexit va a traer desastre económico, que si va a traer pobreza, que si los inmigrantes lo van a pasar más, ¿y a mi qué me cuentas?", espeta el político.

Además, aunque reconoce que "es verdad que al final no he podido hacer el 'Hard Brexit'", advierta a los europeos: "Europa, os vais a cagar porque cuando salgamos voy a reforzar las fronteras, voy a echar a todos los europeos, y voy a cerrar el espacio aéreo que no va a poder volar ni Mary Poppins". Y añade que con sus "manitas" volverá a "conquistar la India, el Canadá, Australia y África, y expandirá Gibraltar a la Península Ibérica", a excepción de Albacete, "que solo tiene gasolineras para mear y los Miguelitos".

Por último, confiesa que para convencer a la gente del Brexit exageraron un poco: "¿Cómo se pudieron creer que Europa nos robaba 350 millones de libras a la semana, en qué cabeza cabe?", se pregunta.

Otros momentos destacados

En programas anteriores, Joaquín Reyes se ha convertido en otros personajes políticos para hacer su particular imitación. Por ejemplo, se metió en la piel de Diaz Ayuso para defender que "Vox no es de extrema derecha, ¡si tiene un moro, mirad a Abascal!", alegaba.

También se convirtió en Juanma Moreno 'pinchando' preservativos de Vox. "Va a haber más andaluces que chinos", bromeaba.