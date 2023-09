Un empresario denunciaba en Más Vale Sábado haber sido víctima de sextorsión después de que le contactara una mujer, en apariencia también empresaria, para hablar de un negocio a través de videollamada. Sin embargo, al contactarle "apareció una chica desnuda realizando tocamientos y posturas porno", explicaba.

"Al principio me reí, pero luego apagué y me fui", recordaba. Pero ya no tenía nada que hacer, habían grabado su cara. Al tiempo le contactaron y le mandaron un "enlace de un vídeo que habían subido a Youtube". "Si no me dio un infarto no me dará nunca", comentaba a la reportera del programa, ya que al ver el vídeo montaje con su cara se quedó "totalmente impactado".

En él se veía a una persona masturbándose delante de un ordenador y le pusieron de título "Se masturba haciendo una videollamada con una niña pequeña". "Querían aparentar que era un pederasta. Tuve que tomarme un tranquilizante", confesaba.