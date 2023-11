Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova fueron pillados el pasado 25 de octubre paseando en actitud cómplice por las calles de Madrid. Aunque no fue hasta la semana pasada cuando estas fotografías vieron la luz en la portada de la revista Lecturas, una exclusiva que ha dado mucho que hablar.

"¿Queréis que Genoveva Casanova dé una exclusiva?", preguntó Boris Izaguirre a sus compañeros de Más Vale Sábado, a lo que Alberto Guzmán no dudó en mostrar sus deseos: "A mí me encantaría".

En cambio, María Eugenia Yagüe no compartió su misma opinión e ironizó con que, "en su lugar no se atrevería": "Yo me iría una temporada. No a Nueva Zelanda, porque es vecina de Australia y de allí es su mujer, Mary Donaldson, pero sí a México, donde tiene un apartamento estupendo".