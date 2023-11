Los accidentes cardiovasculares son la primera causa de muerte en España y ninguno estamos libres de padecerlos. Boris Izaguirre sufrió un ictus recientemente provocado por un coágulo en la carótida derecha, que estaba taponada en un 70%, cuando estaba grabando el programa de Antena 3, 'El Desafío'. "Estaba en un plató que conozco muy bien y de pronto, estando dentro, no sabía dónde estaba", recuerda. "Era como que no lo veía", explica.

Además, no podía moverse y estaba todo el rato mirando hacia la derecha, lo que extrañó a la gente de control, que lo estaban viendo todo: "Ellos vieron una conducta muy extraña y no lo podía controlar". Boris Izaguirre recuerda que estaba hablando, pero, al mismo tiempo muy pendiente de no perder el control de lo que estaba diciendo: "Pensaba que algo extraño estaba pensando".

Aunque el cuerpo llevaba tiempo avisándole: "Cuando escribía, a veces, no sentía la mano izquierda y el texto estaba increíblemente mal escrito". "Los síntomas los tienes, pero no todos sabemos apartar la agenda que tenemos por nuestra salud, que es lo primero que hay", concluye.