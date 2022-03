El expresidente Felipe González ha confesado en 'Lo de Évole' que nunca estuvo pendiente de la edad, y menos de la crisis de los 40 que es cuando entró en La Moncloa: "Yo no tuve consciencia de la edad hasta que cumplí 60 años, no sé por qué. De pronto lo que comprendí es que en mi horizonte vital era mucho más largo lo que dejaba atrás que lo que tenía adelante".

"Me veo viejo. Es una vejez distinta de a la que sentíamos que tenían las personas con 80 años de hace 50. Pero, me veo anciano, me veo mayor", ha explicado el expresidente del Gobierno a Jordi Évole en una entrevista. Además, ha añadido que no se ve "de la tercera edad". Puedes ver la reflexión completa de Felipe González en el vídeo superior.

"La vejez empieza cuando tu cabeza se resigna. Cosa que además es lógico, natural y es bueno que ocurra. Pero mi cabeza no para, está permanentemente activa", ha concluido Felipe González respecto a esta etapa de su vida.