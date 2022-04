Jordi Évole pregunta al milmillonario José Elías sobre el sector de la energía, donde él es dueño de una empresa de energías renovables. "Estás en un sector muy sensible como es el de la energía", reflexiona Jordi Évole, que reflexiona sobre el radical cambio del millonario que ha pasado de unos orígenes humildes a ser el 30º español más rico según la revista Forbes: "Un tío que viene de un barrio como el Santo Cristo en Badalona, donde seguramente hay gente que no puede pagar la luz y, seguramente te has encontrado momentos en los que le han podido cortar la luz a tu familia, ¿cómo es ser el ejecutor ahora de eso?".

El empresario explica que "hay unas compañías que se llaman de último recurso como Endesa o Iberdrola que es la que tiene obligación de mantener esos suministros con unas garantías". Además, José Elías afirma que "la ley es suficientemente laxa para que esas situaciones no pasan" e insiste en que esa persona no se queda sin luz porque su empresa termina su contrato y se lo mandan a la compañías de último recurso. "Me voy a poner a llorar", ironiza Jordi Évole, que le recuerda que esas compañías a donde manda a sus clientes sí les pueden cortar la luz: "Parece que estás haciendo esto como una ONG". Puedes ver el tenso momento en el vídeo de arriba.

Los ricos españoles que le han negado una entrevista a Jordi Évole

El presentador reconoce que le hace especial ilusión este encuentro porque, normalmente, las personas de su nivel adquisitivo no le conceden entrevistas. "He intentado muchas veces entrevistar a los ricos de este país, le pedí entrevista a Amancio Ortega, a Juan Roig o Sol Daurella (la de la Coca Cola)", asegura Évole que confiesa que la respuesta siempre ha sido negativa.

"Si quiero sacar algo de esto es que la gente tenga un espejo de esperanza", explica José Elías sobre el motivo por el que aceptó el encuentro. "Me gustaría que salieran muchos más que tuvieran cierto éxito en la vida y que eso ayudará a que el vecino de al lado viva un poco mejor", asegura Elías.

¿Cuánto dinero tiene José Elías?

En la suma realizada por Forbes de lo que valían sus empresas la cifra alcanzaba los "700 millones de euros". "A mí lo que más me gustó es estar por encima de Julio Iglesias", bromea Elías explicando cómo se siente al ser el número 30 de los más ricos de España. Aunque precisa que en la lista aseguran que está en un puesto superior a la baronesa Thyssen y que eso no es así: "Tiene muchos activos intangibles".

Jordi Évole reflexiona con José Elías sobre cuánta gente puede pensar que en sus negocios haya "gato encerrado". "En este país cuando algo va bien o eres narcotraficante o trata de blancas", afirma José Elías al respecto y añade que no es su caso: "Lamentablemente, no les puedo dar ese placer".

"No conozco a nadie que trabajando honradamente se haya hecho rico", es la frase que le dice Évole a Elías que le había comentado Julio Anguita en una entrevista. A esta sentencia el empresario responde rotundamente: "Pues yo sí". "Yo he intentado siempre hacer negocios para luego dormir por las noches", explica Elías en el vídeo superior en el que cuenta cómo hizo su fortuna.

Caprichos caros

Elías confiesa que el capricho más caro que se ha permitido es un coche, un Ferrari de unos 200.000 euros. "Lo voy cambiando, yo nunca me compro un Ferrari nuevo. Voy al kilómetro cero del Ferrari", detalla y asegura que lo hace porque tienen "estudiada la curva de depreciación". En el vídeo superior a estas líneas puedes ver en lo que se gasta el dinero José Elías y de qué manera lo hace.

Los peores momentos de su vida

"La velocidad de la gente a tu alrededor es directamente proporcional a la hostia que te das", cuenta José Elías, que asegura que ya le ha pasado dos veces. Además, explica que su mayor ruina fue cuando tenía 33 años. "Mis padres se murieron cuando tenia 23 años, mi mayor ruina fue con 33 y me divorcié con 43", recuerda José Elías sobre las "hostias" que le ha dado la vida es este vídeo.

La energía, su principal negocio

"La energía es una de las cosas que más directamente se transfiere a la vida de las personas: en el transporte, en el bar, en la chuleta que compras en la carnicería...", explica José Elías sobre el mercado de la energía y sus preocupaciones. En este vídeo puedes escuchar la reflexión completa del empresario sobre el panorama económico y social actual.

José Elías explica a Jordi Évole en este vídeo cómo se calcula el precio de la electricidad. Para ello, el rico empresario hace un símil con un vaso que representa la demanda.

José Elías sobre el periodismo

Durante su conversación, el empresario de energías renovables pregunta al presentador por la carrera de periodismo. "A un ingeniero en la facultad le enseñan a hacer cálculos, pero a un periodista, ¿qué c*** le enseñan?", pregunta José Elías a Jordi Évole, que no da crédito.

"Hostia tío, nunca nadie había sido tan faltón", afirma el presentador de Lo de Évole, que destaca que nunca nadie le había dicho algo así de una forma tan clara.