C. Tangana confiesa a Jordi Évole que cuando hace música se siente "el mismo impostor" que cuando hace una película. "Yo no sé música, no he ido a clases de canto y no toco ningún instrumento", reconoce el artista, tras lo que el presentador le pregunta que cómo hace música entonces.

"Yo puedo coger un piano y no sé las notas, pero tengo la noción de cuándo una armonía cierra o no cierra", expresa el compositor, quien señala que ha "trabajado mucho la estructura de la canción, cuáles son las partes, y por qué funcionan o no".

Además, el artista desvela que el estribillo de 'Tú me dejaste de querer' lo compuso en la ducha. "¿Cómo sale eso?", se interesa por saber entonces el director de 'Lo de Évole', a lo que C. Tangana le responde que sí lo hace, pero no inventa. "Eso me parece magia", manifiesta Évole, a lo que el cantante español responde: "Para mí es cantar en la ducha".