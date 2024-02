La artistaRosa López se ha convertido en una de las cantantes más queridas de nuestro país por su simpatía, su naturalidad y su increíble forma de ser, como dejó al descubierto en Lo de Évole.

Siendo solo una niña ya hacía bolos con su familia en Granada: "Con 13 años iba con mi tío y mi tía y cantaba en un restaurante de Otura, un pueblo colindante a Armilla".

"Había canciones que me gustaban como 'I Will Always Love You', de Whitney Houston, pero era súper tímida. Llegó un momento en el que me pidieron que me subiera, me quedé detrás de un piano, pusieron la canción y tuve que entrar. Canté detrás del piano para que no me viesen y hubo un silencio ensordecedor", comenta.

Para la artista, en ese momento hubo un punto de inflexión: "Estuve protegida con mi tío, pensé que nadie me veía y canté. Fue precioso, me llevé la primera ovación de mi vida, el primer aplauso, como si hubiera entrado a Operación Triunfo y esa noche no pude dormir".

"Estuvimos charlando toda la noche con mi tío y hablando de mí. Todo el mundo tuvo la sensación de que había descubierto algo, pero yo no le daba importancia", añade.

Desde entonces, Rosa López sintió que algo vibraba con ella y a partir de ahí empezó a actuar "con música pregrabada".

"Empecé a hacer bodas, comuniones... llegué a hacer mogollón de fiestas de Navidad, de pueblo. Mi padre habló con orquestas y varias estaban interesadas, pero hubo problemas con el tema de la imagen", lamenta la cantante.

