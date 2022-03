Rosa López conoció a muchos artistas de lo más destacado del panorama nacional e internacional tras su paso por Operación Triunfo. Asegura que siempre la trataron bien, aunque "notaba en su mirada algo diferente".

"No notaba pena, pero sí me miraban como diciendo 'cuídate', como si me fuera a romper", asegura. En este sentido, señala que se podría "haber roto", pero es "una persona con valores muy arraigados que no se olvida de dónde viene".

La confesión de Rosa López sobre la salud mental: "Debería volver al psicólogo"

La cantante habla sobre su salud mental en esta entrevista con Jordi Évole. Explica que poco antes de la pandemia dejó de tratarse con su psicóloga porque pensaba que "controlaba más", pero ahora se ha dado cuenta de que debería de volver.