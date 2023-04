Rodrigo Cuevas tiene un proyecto entre manos para intentar atraer a la gente joven a su pueblo, Rodiezmo de la Tercia, a través de 'La Benéfica', un teatro que está volviendo a levantar con el que espera crear "una autoestima colectiva".

"Antes el pueblo tenía más habitantes cuando no tenía carretera. Necesitamos ideas, que la gente joven diga 'no me estoy perdiendo nada por venir aquí'. Con 'La Benéfica', espero que la gente tenga una autoestima colectiva y que la gente joven diga 'vivo en un sitio muy guay'", comenta Cuevas a Jordi Évole.

Cuevas cree que la vinculación emocional de alguien con un lugar concreto "pasa por la diversión y por la cultura". " Siempre tengo remordimiento de que la gente que trabajamos con el folclore nos aprovechamos de algo que no compusimos nosotros, es anónimo, popular", añade, reconociendo que busca devolver algo de eso que ha 'aprovechado' a su pueblo.