La periodista deportiva Paloma del Río le explica a Jordi Évole el carácter tan particular de muchos deportistas de elite como Gervasio Deferr. "Yo he visto muchas facetas suyas lo largo de la vida. El primero es un gimnasta ilusionado, contento, rápido sabiéndose bueno", le describe la periodista. "Cuando gana las medallas es un triunfador", dice de él la Del Río y añade "a veces un poquito por encima del bien y del mal".

La periodista asegura que se metió en un rumbo "que no ha sido bueno para el resto de su vida" y le condiciono mucho. Tanto fue así que dejaron de verse porque él vivía en Barcelona y ella el Madrid y cuando volvió a verlo se quedó impresionada.

"Me hice una foto con él que la tuve que ver muchas veces, porque no le reconocí", reconoce la periodista que explica que en el Consejo Superior de deportes hubo un directo que me dijo: "El próximo en darnos un disgusto va a ser 'Gervi'". Paloma del Río confiesa en el vídeo superior de la noticia que llegaron a temer por su vida.