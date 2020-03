¿Cómo viven las reclusas del Centro Penitenciario de Mujeres de Barcelona en un mundo en el que no hay hombres? Aunque algunas de las presas de la comúnmente llamada 'Wad-Ras' entran a valorar esta situación, otras se limitan a decir: "No es importante. Tu problema es más importante. No te enfocas mucho en si hay hombres o no".

Sí han entrado a criticar cómo son los "encuentros íntimos" que tienen lugar en la prisión bajo ciertos permisos. "Es una mierda. Te entregan un papel que dice: 'El viernes 25 de marzo tienes vis a vis a las 15:00'. ¿Si ese día no te apetece qué pasa?", han lamentado las reclusas, que han añadido: "Pues tienes que hacerlo igual. Entra el funcionario, te cierra la puerta, tienes tus sábanas, tu papel, tus preservativos. Es muy feo".

En este punto, una de las mujeres presas ha tomado la palabra para pedir no olvidar la situación que están viviendo, así como la aceptación de dichas consecuencias: "No nos dejemos comer por la cabeza, chicas. Me da tanta rabia e impotencia que se dejen comer la cabeza por esa tontería".

Esta reclusa ha destacado frente a Évole: "Nos ofrecen un dinero y, sin pensar las consecuencias, aceptamos coger una maleta que nos roba la vida. Yo tengo mi familia aquí, gracias a Dios. Si hubiera caído en un país donde no hubiera tenido familia, yo no habría sobrevivido a esto. Sin tener a alguien que me escuche, que me dé un abrazo, que mi mamá me diga: 'Tú puedes con esto. Sigue adelante'".

La reclusa ha recordado que "la mayoría de chicas aquí son de otros países y no tienen a nadie. Por esa tontería de la maleta. Porque nos usan. En realidad, somos unas mulas que ellos mandan con su paquete. No nos dicen las consecuencias. Por una tontería, mientras ellos están fuera traficando".

"Te condenan a seis años. Te roban tu vida por una tontería. Quedamos marcadas para toda la vida", ha proseguido, y sus compañeras han coincidido: "Todas estamos aquí por algo. Da igual lo que haya hecho cada una. Lo asumimos, y nos ayudamos unas a otras. Somos personas. ¿La has cagado? Pues la has cagado, punto".