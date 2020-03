Jordi Évole habla con Belén Padilla, médica de Infecciosas en el Hospital Gregorio Marañón.Padilla, contagiada por coronavirus, cuenta desde su casa al periodista cómo están siendo estos días dentro del hospital: "Se vive con cierta ansiedad".

Además, la mujer destaca que "lo único bueno" que tienen son "los compañeros de cualquier especialidad": "Yo creo que nos hemos puesto todos en lo que estamos y a tirar para adelante y a trabajar todo lo que se pueda, vamos".

Preguntada por Jordi Évole sobre cómo se le dice a un paciente que ha dado positivo por coronavirus, la médica afirma que "es algo muy importante". "Un buen día me di cuenta de que estos pacientes están aislados metidos en una habitación y que a los que nos ven entrar es al personal sanitario vestido de astronauta", explica Padilla.

Además, la médica resalta que "el único contacto que tienen con el exterior es la televisión o la radio, donde están diciendo", además que el coronavirus "'no es importante'" porque "'los únicos que se mueren son los pacientes mayores,los que tienen enfermedades crónicas...'. Que casualmente son los que están ingresados en el hospital", resalta.

Un comentario que hace preguntarse a Jordi Évole si "estamos siendo crueles como sociedad cuando hablamos de estos pacientes de riesgo,como si, al ser mayores, no pasara nada".

"Hemos minimizado un poco esto diciendo, 'bueno, afecta a gente mayor y a gente con enfermedades crónicas'", detalla Padilla, quien afirma que "esto no puede ser, tenemos que proteger también a esos pacientes, que son los más vulnerables".

Por último, la médica recuerda que "en Madrid, se han vivido situaciones también duras", aunque, reconoce que no sabe si son "comparables a la actual porque son diferentes: "Dedicándonos a las enfermedades infecciosas, hemos vivido toda la época del VIH, que fue muy dura, la época del VIH fue durísima. Pero, bueno, vivimos luego la esperanza de los tratamientos y, verdaderamente, ahora los pacientes están muy bien".

"Pero la verdad es que el coronavirus lo que nos está tocando vivir ahora, yo creo que tiene esa incertidumbre, que no sabemos a dónde vamos a llegar y cuándo va a acabar", reflexiona la y afirma que "no sabemos cuánto van a dar de sí las fuerzas que tenemos".

"Esto no es algo que empiece o acabe, como también vivimos en el Marañón de forma muy intensa el 11-M, que ha pasado hace poco tiempo", recuerda Padilla, que destaca que el atentado "fue algo puntual y sabíamos lo que había pasado": "Fue muy duro vivir eso, pero no pasó más. El problema del coronavirus es que no sabemos cuánto más nos va a tocar seguir viviendo esto".