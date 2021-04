"Es muy difícil entrevistar a un amigo y en estas circunstancias más, porque te tengo que decir que desde que anuncié que entrevistaba a Miguel Bosé, bueno, en España ya me han caído palos por todos lados", confiesa Jordi Évole a Miguel Bosé. El periodista afirma que mucha gente le preguntaba por qué iba a entrevistar al cantante, algo que llama la atención de éste, que responde tajante: "¿Por qué no?".

"Claro, eso es lo que yo digo. No me pasaba nada igual desde que entrevisté a Nicolás Maduro, que también cuando anunciamos que entrevistábamos a Maduro, salió la gente diciendo que cómo le dábamos voz", recuerda Jordi Évole. Por su parte, Miguel Bosé explica por qué llevaba más de cinco años sin dar una entrevista a una televisión española: "No tenía nada que contar. Yo no he tenido o no he querido tener voz o no me han dado voz desde algún tiempo porque se me cerraron las puertas". Puedes ver sus declaraciones completas, en las que cuenta por qué sí ha aceptado la de Évole en el vídeo principal de esta noticia.

Miguel Bosé confiesa que ha llegado a perder la voz por completo

Miguel Bosé achaca sus problemas de voz a problemas emocionales derivados de su anterior relación de pareja. Ahora, destaca que no está preparado para cantar en un gira, pero anuncia cuándo lo estará.