"¿Cuántos otros equipos de nivel Champions acabaron llamándole y acabó trabajando para ellos?", pregunta Jordi Évole a Eufemiano Fuentes. Incluso, el periodista le nombra varios equipos para ver cuál es la reacción del exmédico deportivo. Mientras que con el Valencia, Fuentes afirma tajante que no trabajó ni les asesoró, con el Real Madrid se queda en silencio y se niega a responder.

"No te voy a contestar a esa pregunta", afirma Fuentes visiblemente tenso. "Me has pillado", continúa el médico, que afirma que el no responder "no quiere decir que fuera así" sino que no va a contestar. "Tuve que declarar en un juicio sobre ese tema y dije que no", afirma Fuentes, unas palabras que sorprenden a Évole, quien le pregunta por qué ahora no dice que no como en el juicio. "Pues digo que no, o me quedo callado o digo que no", afirma Fuentes a un alucinado Évole que le responde: "Qué extraño es todo, ¿eh? Le mete un teatro a las cosas acojonante". Puedes ver el tenso momento en el que hablan del Real Madrid en el vídeo principal de esta noticia.

La "pillada" de Évole a Fuentes sobre su relación con el Madrid

