Después de la marcha de El Rubius a Andorra para pagar menos impuestos, Jordi Évole pregunta a Ibai Llanos por la polémica: "¿Descartas irte a Andorra a tributar?". El streamer lo tiene claro: "Sí". Ibai Llano reflexiona sobre toda esta polémmica, un tema que calificado de "tremendo" ya que asegura que "no había visto una campaña tan hacia todos los lados, los que defienden irse y los que se quieren quedar", en mucho tiempo: "Me ha dado un poco de vértigo".

"Ha habido un debate superpolarizado y muy agresivo que hacía tiempo que no veía en tema youtubers", explica Ibai Llanos, que asegura que él lo de El Rubius lo sabía desde hacía tiempo. "Igual le hice un comentario... 'hostia, pues se va a liar duro'. Probablemente se lo diría, porque él lo sabía, también te digo", recuerda Ibai de su conversación con el conocido streamer, del que afirma que sabía que su marcha traería polémica.

Évole recuerda que "lo que pasaba con los deportistas es que se escondían": "Lo que he visto con los youtubers es que han sacado pecho". Por su parte, Ibai reflexiona sobre ello ya firma que aunque haya polémica a los youtubers les sigue saliendo rentable marcharse a Andorra, ya que "por mucha tormenta de mierda que haya" varias semanas "la audiencia la van a tener igual". Es decir, Ibai Llanos destaca que el tema de la marcha a Andorra no es tan determinante para que la gente deje de seguir a estos youtubers.

Por tanto, ellos no pierden su audiencia y además, no pagan impuestos. "En definitiva, que yo si me quiero ir a Andorra, me voy, ganaría mucha más pasta y por mucha tormenta de mierda que te caiga, te sale rentable a nivel económico, a nivel puramente egoísta".

Entonces, ¿por qué Ibai Llanos no se va? El streamer contesta tajante sobre ello en este vídeo donde defiende que los que más tienen son los que más tienen que pagar y donde contesta a toda esa gente que le llama tonto por no irse: "Es que a mí lo que me hace gracia es que hay gente muy humilde, que están en todo su derecho, pero que defienden mucho lo de que se vayan a Andorra cuando su padre es camionero o su madre limpiadora... me gusta que la gente sea consciente de que sigo este discurso desde la posición que tengo".

