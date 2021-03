Jordi Évole pregunta a Ibai Llanos si le afecta recibir comentarios despectivos sobre su físico. El streamer afirma que "desde hace mucho tiempo" ese tipo de críticas no le afectan. "Las primeras veces que te llaman gordo afecta mucho, sobre todo porque tú no te ves gordo", señala Ibai, que recuerda cómo cuando empezó a trabajar no estaba tan gordo como ahora. "Tenía kilos de más, pero no era algo evidente como ahora", indica el streamer, que destaca que, en ese momento, fue cuando más le molestó.

Además, el exitoso streamer asegura que se lo han llamado tantas veces, "igual más de 60.000", que ha decidido tomárselo con humor yq ue forme parte de su personaje. "Evidentemente, ya no me afecta o me afecta un 1% de lo que me afectaba antes", asegura Ibai Llanos. Eso sí, el streamer también afirma que eso no quita para que esté buscando un cambio físico, sobre todo, por su salud. A propósito de este tema el joven también ha hecho un discurso hablando de eso y de la toxicidad en las redes sociales.

¿Por qué hay tanta toxicidad en Internet? "Yo creo que, principalmente, por el anonimato que te lleva mucho a querer decir esas cosas que tú nunca dirías de otra manera", afirma Ibai, que lamenta que "las redes sociales, la gente lo utiliza mucho, también, como ese pozo donde él se desahoga en cuanto a su frustración". Puedes ver su reflexión completa sobre ello en el vídeo principal de esta noticia.

El experimento social de Ibai Llanos y Jordi Évole en Twitter

Jordi Évole e Ibai Llanos tienen un número de seguidores muy parecido en Twitter. Por eso, el periodista propone al streamer hacer un divertido experimento en esta red social. Puedes ver el resultado en este vídeo.