Jordi Évole entrevista este domingo en 'Lo de Évole' a un militar neonazi arrepentido.

Él explica su caso ante las cámaras para que no se vuelva a repetir: "El discurso que antes era marginal, ahora lo oigo hasta en la parada del autobús".

El joven llega a asegurar que viendo la película de 'La lista de Schindler' se reía a "carcajadas": "Cualquier escena que haría palidecer a cualquier persona normal, a mí me provocaba carcajadas. Mi padre me miraba con cara de qué coño he criado aquí".

"Nosotros queríamos hacer un Amanecer Dorado en España, yo esto lo hacía a espaldas del Ejército", explica, asegurando que quiere abrir los ojos a otras personas: "O me vuelvo a meter la pistola en la boca y esta vez sí aprieto el gatillo, o intento rescatar a gente del radicalismo". La entrevista completa, este domingo a las 21:25 horas en laSexta.