Mala Rodríguez reflexiona con Jordi Évole sobre ser la única mujer en muchos festivales: "Vivimos en una sociedad machista"

"Parece que he sido la única en vivir en una sociedad machista, pero vivimos todos", afirma rotunda Mala Rodríguez cuando recuerda con Jordi Évole todas las veces que ha sido la única mujer en un cartel de un festival.

Este domingo, Jordi Évole charla con la Mala Rodríguez en Lo de Évole sobre su carrera en la industria de la música. "¿Cuántas veces te has encontrado con que eras la única mujer en el cartel de un festival?"; pregunta el periodista a la artista, que afirma que "muchísimas". "A día de hoy sigue pasando", señala Mala Rodríguez, que reflexiona en el vídeo principal de esta noticia: "Parece que he sido yo la única mujer que ha tenido que vivir en una sociedad machista, coño, vivimos todos en una sociedad machista".

Además, Mala Rodríguez critica que hay periodistas que le hacen preguntas que no realizarían a un hombre. "Por ejemplo, si me he operado las tetas", critica rotunda la artista en esta entrevista con Jordi Évole, que puedes ver al completo el domingo, a las 21:30 horas en laSexta.