Macarena Olona se declara fan de Shakira en esta entrevista en 'Lo de Évole' y cree que hay "un paralelismo" entre ella y la cantante colombiana. "Me puedo sentir muy identificada con ella en cómo está afrontando la situación que está atravesando (...) Tenemos derecho a no ser perfectas en nuestro dolor", afirma ante Jordi Évole.

"No soy una mujer plana, ni mucho menos. Soy una mujer con matices, que se adapta a sus circunstancias, que aprende de los errores y que evoluciona", se describe. "Si tú me preguntas '¿quién es Macarena?' Macarena es madre, era madre antes de dar a luz a mi bebé que fue como un milagro a los 40 años (...) A mí me ha dolido profundamente cuando se ha negado mi condición de familia por el hecho de que a mí me haya criado mi madre en solitario'', cuenta.

Su padre "decidió apartarse" de sus vidas con "una gran dignidad" cuando cayó en "una enfermedad", "una grave adicción a las drogas y al alcohol", explica. Macarena Olona desvela que su padre era adicto a la cocaína y la relación que ella misma ha tenido con las drogas. "He sido muy afortunada porque he aprendido en la piel de mi padre el camino por el que no debía transitar. Dicho esto, yo he tenido una etapa muy complicada en mi vida. De esa época tengo los tatuajes que todavía conservo", relata. "Estaba en una fase de permanente enfado con el mundo".

Su padre era catalán y ella nunca le llegó a preguntar si votaría a Vox, pero sabe que "en algunos aspectos estaba en las antípodas". "Mi padre tenía un sentimiento muy nacionalista catalán", confiesa. "Cuando fui en mis últimos viajes a Panamá estuve en un restaurante con un chef que le dijo que conocía mucho a su padre y le dijo que era independentista. Lo que sí que sé es que él estaba muy orgulloso de mi trayectoria política dentro de Vox, porque me llegó a mandar algún mensaje".