Lolita relata el infierno que vivió tras la muerte de su madre y su hermano: "Tomaba coca, bebía..."

Lolita ha sido la segunda persona entrevistada por Jordi Évole en esta nueva temporada de 'Lo de Évole'. La artista ha confesado lo mal que lo pasó cuando, en apenas dos semanas, tanto su madre Lola como su hermano Antonio Flores murieron.

"Con la muerte de mi hermano no pude hacer entrevistas. Trabajaba, eso sí. Hay muchos camerinos en España de patadas mías. De puñetazos en la pared. De espejos rotos. Yo terminaba un concierto y daba a sillas", ha expresado.

Y ha relatado el infierno por el que pasó: "Fue un año y medio de locura absoluta en mi interior. Bebía, tomaba coca, me acostaba a las tantas... Ponía los discos de Moncho, me ponía mi botella de whisky y una caja de pañuelos y a escribir y llorar".

"Me daban las ocho de la mañana. A las 07:30 me lavaba la cara, porque mis hijos se iban al colegio, para que me vieran bien y luego me acostaba. Así estuve un año y pico", ha dicho Lolita a Jordi Évole.