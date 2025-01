Las lecciones de vida que nos deja José Mujica antes de marcharse: "Los seres humanos somos animales emotivos que aprendimos a pensar"

"Con su socarronería nos dijo: 'esta es la última entrevista que te voy a dar, no te voy a dar más, porque no me queda mucho'", contaba no hace mucho Jordi Évole en 'El Intermedio' acerca de su charla con José Mujica que forma parte de esta sexta temporada de 'Lo de Évole'.

El expresidente de Uruguay fue diagnosticado de cáncer en abril de 2024 y ha sido intervenido en dos ocasiones para tratar de paliar las secuelas de la radioterapia. "Me estoy muriendo", aclaraba él ante la prensa. Pero antes de marcharse, aún tiene algunas cosas que enseñarnos y lo hace a través de su ya colega Jordi Évole.

"Los seres humanos somos animales emotivos que aprendimos a pensar. Nos creemos que decidimos acá", dice mientras se señala la cabeza. "Decidimos con las tripas", reflexiona en este breve fragmento de la próxima entrega de 'Lo de Évole' que se emitirá este domingo en laSexta.