Juan y Medio rememora cómo le pidió matrimonio alguien de su pasado: "Voy camino a la iglesia; si tú me lo pides, no me caso con otro"

Jordi Évole y Juan y Medio reflexionan sobre el amor, el correspondido y el que no es recíproco, en 'Lo de Évole'. "A mí antes me decían 'te quiero' y me abrumaban", reconoce el presentador andaluz.

"A mí antes me decían 'te quiero' y me abrumaban", reconoce Juan y Medio en esta entrevista con Jordi Évole. El primer invitado de la temporada de 'Lo de Évole' hace una profunda reflexión sobre el amor y asegura arrepentirse de no haber sido honesto con sus sentimientos en más de una ocasión.

También habla del amor no correspondido. "Es doloroso. Cuando tocas el sentimiento, puedes estar en este lado de la raya o del otro. Pero hay que bajar a torear", afirma.

El presentador andaluz recuerda cómo fue aquella vez en la que una mujer le pidió matrimonio. "Fue en Barcelona. Una mujer me llamó y me dijo: 'voy camino de la iglesia, voy a casarme, es la última llamada que te voy a hacer. Si tú me lo pides, no me caso. Pero si no me dices que vas a estar conmigo, me caso", cuenta.

"¿Qué le dijiste?", quiere saber Jordi Évole, emocionado. "Pues es evidente que le dije: 'te están esperando, no puedes hacer esto'. Juan y Medio también tiene otro pesar: no haberse comprometido en una relación a largo plazo con quien considera que sí lo debería haber hecho.