Aunque ya había grabado antes algunos anuncios y había aparecido en una serie de televisión, el gran papel de Juan José Ballesta llegó con 'El Bola', cuando solo tenía 11 años. El actor cuenta a Jordi Évole cómo fue el momento del cásting en el que Achero Mañas supo que tenía frente a él a su protagonista.

"Me acuerdo de que estábamos haciendo una cola y había una ventanita y se escuchaba por la ventanita: 'hijoputa', 'no sé qué', 'cabrón'", relata en Lo de Évole. "Yo entré y ya sabía lo que iba a decir, porque lo había estado planeando en la cola, mientras estaba esperando". Fue en ese momento en el que el director le pidió que insultara a la cámara. "Me lié a decir todos los tacos que había aprendido en el barrio. Increíble todo lo que dije y solté por la boca. Me fui con el guion en la mano", recuerda con cariño.

El actor desvela además un divertido incidente que sufrió al recoger el Goya a Mejor Actor Revelación, cuando se le cayó un diente. Sin embargo, reconoce que él quería estar con sus amigos en el barrio jugando, "pero sabía que tenía que trabajar". Pero puntualiza que le "encanta rodar". "Yo llego al rodaje y tengo relajación, tranquilidad, ganas de trabajar", afirma.