Jordi Évole y Gabriel Rufián se sinceran sobre lo que pensaban del otro: "Tú a mí me has caído muy mal"

"Te tengo que confesar que tú me has caído muy mal". Esa ha sido la confesión que Jordi Évole le ha hecho a Gabriel Rufián durante su entrevista en Lo de Évole. Un sentimiento que el portavoz de ERC en el Congreso ha asegurado que era mutuo al presentador en este ejercicio de sinceridad.

"Pues tú a mí peor, yo he rajado mucho de ti. Pero muy en la intimidad, me lo guardaba. En casa decía 'qué cabrón'", le desvela Rufián. En respuesta, Évole le explica su incomprensión a esa mala relación porque tienen muchos puntos en común: "Pues no lo entiendo porque los dos tenemos bastantes cosas en común: los dos somos del extrarradio de Barcelona, venimos de padres que han llegado de fuera, a los dos nos gusta el fútbol... ¿Qué ha pasado para que no nos lleváramos bien?".

Y Rufián ha sorprendido al periodista con su respuesta: "Yo era un gilipollas. Me costaba entender a la gente que pensaba que era de los míos y no era de los míos. Y pensaba que era mejor darle ostias que abrazos".