"¿Tú te pones filtros?" le pregunta Jordi Évole a Henar Álvarez sobre las redes sociales, a lo que la humorista le responde que dejó de usarlos y explica el motivo: "Me preguntaba que por qué al quitármelo me veía terrible". Así, expresa sin pelos en la lengua que considera que está "muy buena".

"¿Tú crees que si no estuvieses buena harías los contenidos que haces?", se cuestiona entonces el director de Lo de Évole, algo que, dice Álvarez, no puede saber. "¿Qué te puedo decir? La imagen para una mujer es importantísima, porque es con lo que toda la vida nos han valorado", expresa entonces la cómica, a lo que añade: "Simplemente, piensa que cuando nosotras veíamos películas de pequeñas, las mujeres feas no existían". "Eran madrastras", añade Évole.