Tras disfrutar de un día de pesca en el campo, Juan José Ballesta y Jordi Évole se sientan en unas hamacas a ver el atardecer. "Yo me venía aquí cada tarde", expresa el director de 'Lo de Évole', a lo que el actor le responde: "Y yo contigo". "¿Tú crees que esto nos lo convalidan como un 'Brokeback mountain' en versión pesca?", se pregunta el periodista, a lo que Ballesta añade: "Un 'Mountain men'".

En ese momento, el actor reconoce que no ha visto esa película, y Évole le explica que va sobre "dos vaqueros homosexuales". "He oído hablar mucho de ella, pero no la he visto. Yo soy más de 'Los cazadores del pantano' y 'Monstruos de río'", reconoce Juan José Ballesta, tras lo que el periodista bromea con que están "promocionando a otras cadenas".