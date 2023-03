Juan Carlos Unzué reconoce ante Jordi Évole que "en algún momento" ha pensado en cómo le gustaría que fuera su funeral. No lo tengo aún definido, pero me gustaría donar mi las partes de mi cuerpo que puedan servir, y eso sé que eso retrasa un poco todos los tiempos", expresa a lo que añade que "a veces, tenemos mucha prisa cuando muere alguien en despedirle porque es una situación de tristeza", pero, en su caso, él espera que cuando se vaya, no ocurra eso.

"Me gustaría que el día que me vaya a marchar no produzca tristeza. Puedo entender que ese día estén tristes, pero quiero que en cuanto puedan, lo más rápido posible, hagan su vida", manifiesta, al tiempo que señala que él ha podido comprobar que "nadie es imprescindible" y, por ello, le encantaría que su familia y la gente que más quiere "sea lo más feliz posible" cuando él no esté.