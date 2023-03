María Elorza cuenta a Jordi Évole cómo lleva la ELA de su marido y el periodista se sorprende ante la "vitalidad" con la que ambos llevan la enfermedad. "Yo me pongo en tu piel y saldría por la ventana a gritar", expresa Évole, algo en lo que discrepa Elorza, quien cree que no tiene ningún derecho a estar mal.

"Hasta que no te llegan las cosas no sabes cómo vas a reaccionar. Esto igual me lo dicen hace 20 años y digo que me tiro por un balcón, pero luego lo ves a él y pienso en que no tengo ningún derecho a estar mal, porque el que tiene la enfermedad es él. Si la lleva así, ¿le voy a poner yo otra traba?", se pregunta la mujer, a lo que Évole le responde que cree que ella "tiene derecho" a hundirse.

"Igual nos hundimos más adelante, pero de momento lo llevamos así, y dentro de un tiempo no estaremos como estamos ahora, pero bueno, es lo que hay", reflexiona María Elorza.