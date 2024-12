Así respondió Ana Belén a Ayuso: "¿Libertad en qué? ¿en comerme unas aceitunas o en tener médicos públicos?"

Durante la temporada pasada de Lo de Évole, Jordi Évole entrevistó a Ana Belén, quien reflexionó sobre la situación política actual de cara a las elecciones que se iban a producir. "¿Disfrutas mucho cuando se hacen esos juicios al régimen del 78?", preguntó el periodista, a la cantante, quien contestó irónica: "¿Disfruto mucho?, ¿por los cojones quieres decir?".

"La Transición no la hicieron unos señores que se sentaron, fue la gente la que empujó", destacó Ana Belén, que también quiso responder al lema que Isabel Díaz Ayuso hizo viral sobre la libertad y las cervezas en Madrid: "¿Qué es esto de comunismo o libertad?, ¿libertad en qué?, ¿en que me pueda comer unas aceitunas tomándome una caña?". "¿Esa es la libertad?, ¿o la libertad es que yo pueda tener una sanidad pública en condiciones?", preguntó la artista, que insistió en que eso "era así de claro": "¿Qué es más importante que yo me pueda comer una aceituna en la calle o tener médicos en la sanidad pública y no una lista de espera de meses?".

Además, Ana Belén criticó que "el discurso populista" de Ayuso es muy "fácil que cale" y mandó un mensaje: "¿A ti te ha hecho algo malo el comunismo en España?". "La gente dio la vida por la democracia, porque la democracia ha costado mucho y no ha sido comunismo o libertad", insistió Ana Belén, que pidió tener "memoria".

