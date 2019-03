¿Son realmente saludables los alimentos 'detox'?

Un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios alerta de los posibles riesgos que conlleva el consumo excesivo de algunos alimentos 'detox'.

Nuria Iratier, naturópata, asegura que el aloe vera tiene entre efectos beneficiosos para el sistema digestivo. Una afirmación que desmiente Beatríz Robles, tecnóloga de alimentos, que asegura que a pesar de que "en ensaladas o en bebidas no tiene ningún problema", los concentrados podrían dañar el ADN.

Sobre los smothies de hojas verdes también hay discrepancias. La naturópata asegura que "activan el cuerpo y la mente", además de poseer un efecto saciante y ser una fuente de energía, mientras que Robles asegura que "no tienen ninguna propiedad desintoxicante y por su contenido en oxalato pueden producir piedras en el riñón".

Las setas shiitake, un elemento tradicional en la sanidad china, se pueden encontrar en muchos lugares. Se trata de un alimento que no produce ningún inconveniente cuando se consume cocinado, aunque "si se consumen en crudo pueden producir dermatitis", según asegura Beatríz Robles. Según Nuria Iratier tienen efectos beneficiosos para el sistema inmunológico, una afirmación que no ampara la tecnóloga: "No podemos esperar propiedades milagrosas".

Las algas son otros alimentos puestos en tela de juicio, los naturópatas aseguran que aportan oligoelementos y vitaminas, mientras que los que están en contra de este tipo de alimentos aseguran que, a pesar de no ser peligrosas si se consumen con moderación, pueden estar contaminadas por metales pesados.

Según Beatríz Robles, los suplementos de té verde podrían producir daños en el hígado, a pesar de que los naturistas sostienen que se trata de un alimento antioxidante.