Benedicta Sánchez, protagonista de la película 'O que arde' (Lo que arde), fue una de las grandes triunfadoras de los Goya al ganar, a sus 84 años, el premio a Mejor actriz revelación. La intérprete, visiblemente alegre y emocionada por su presencia en la gala, quiso conquistar al público, sede en 2020 de los Premios Anuales de la Academia de Cine.

Lo que muy pocos sabían es que laSexta la ayudó en esta labor. En una breve entrevista previa al inicio de la gala, nuestro compañero Miguel Rabaneda, también malagueño, explicó a Benedicta, gallega, el significado de 'perita', una palabra que se usa de forma común en la Costa del Sol para decir que algo está bien o 'guay'.

Miguel aconsejó a Benedicta usar esa palabra en su discurso si conseguía hacerse con el galardón para ganarse no sólo al público de la ceremonia, sino también a los malagueños. Benedicta aceptó el reto, e incluso se atrevió a ensayar con el reportero antes de entrar en la gala: "Me han concedido un premio que no me esperaba y me siento perita". Una improvisación perfecta. Pero para no olvidar la palabra clave, Miguel se la apuntó en la mano.

Pero la cosa no quedó ahí. Benedicta Sánchez logró llevarse el Goya a Mejor actriz revelación. Subió al escenario, recibió el 'cabezón' y... ¿qué dijo para cerrar su discurso? Se miró la mano y expresó: "Me siento muy perita". Más allá, cuando volvió a salir a la zona del 'photocall', Benedicta se encontró de nuevo con Miguel, y juntos celebraron el triunfo de la actriz. "Yo también me siento perita", concluyó.