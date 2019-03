"Estoy cansada de que se hable de la ultraderecha, que le hagan letras a la ultraizquierda": así reaccionan los políticos a las chirigotas que les critican

Esta es la última semana de Luis Troya en el Congreso tras el cierre de las Cortes por la convocatoria de elecciones generales del 28 de abril.

Un cierre que coincide con la festividad del Carnaval y sus chirigotas, muchas de las cuales dedican sus letras a los políticos, sin "dejar títere con cabeza", como señala el colaborador de Liarla Pardo.

Por ello, ha propuesto a políticos como Alicia Sánchez Camacho, Teodoro García Egea, Joan Tardà, Gabriel Rufián o Alberto Garzón, entre otros, que escuchen y analicen las chirigotas que critican a sus partidos o ideologías.

"En Andalucía ganó la derecha y se ha despertado el fascismo, se sienta en el Palacio de San Telmo esa derecha del pájaro negro, de yugos y cabezas rapadas", es la primera letra que escuchan, y que no sienta muy bien a los 'populares'. "Estoy cansada de que en este país se se hable de la ultraderecha y no de la ultraizquierda, que les hagan letras también", señala Alicia Sánchez Camacho, diputada del PP.

"Como buen catalán español me da pena ver cómo se hunde mi tierra, por una guerra sin sentido entre un Govern filibustero donde a la Esquerra desquiciada la tienen manipulada los que tienen el dinero", es la letra de otra de las chirigotas. "Me parece positivo que la gente se politice a través de la música, aunque a veces no me guste el contenido", sentencia Gabriel Rufián.

Pero estas letras también tienen un mensaje para el PSOE: "La derecha ya está aquí, ¿cómo nos han podido sorprender de esta manera? Tengan cuidado con el perro, vaya a ser que se le amanse. Tranquilo que no hace nada porque es el perro de Pedro Sánchez".

Unos ritmos que han tenido respuesta por parte de Patxi López, que asegura que le "parece bien que se hagan las cosas con humor", lo que le "preocupa es la banalización de la extrema derecha. No nos ha pillado de sorpresa, lo llevamos denunciando mucho tiempo".

Para finalizar, Luis Troya le enseña otra de las chirigotas a Alberto Garzón, que señala no estar "de acuerdo con algunas cosas, pero sí con el hecho de que la izquierda debe dejar de mirarse el ombligo y mirar más a lo que está sucediendo", tras escuchar esta letra: "Una izquierda triste y acomodada, dividida por el ego y el poder. Mientras señala a la casta, Pablo nos clava la estaca desde un lujoso chalé. Es la misma izquierda, tan moderna y muerta la que a la ultraderecha y a Vox le abrió las puertas".