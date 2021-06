Después de las polémicas palabras de la directora y el gerente de la Chocita del Loro afirmando que no tienen casi cómicas porque "el nivel de las humoristas necesita un tiempo para estar a la altura". Liarla Pardo habla con las expertas y los expertos del humor en España: ¿tiene el humor género?, ¿las cómicas gustan menos que los hombres?

"El humor tiene todos los sexos del mundo", responde tajante Edu Soto, que afirma que "una persona te hace reír o no te hace reír", independientemente de si es hombre o mujer. Unas palabras que van en la misma línea del resto de compañeros, que critican duramente las palabras de los responsables de la Chocita del Loro. "El humor es el humor, el humor es individual, cada uno tiene su humor", insiste Rosario Pardo, que también realiza una reivindicación feminista: "Mientras nosotras tengamos que parir y tengamos esta sociedad que no nos ayuda siempre tendremos menos oportunidades". Puedes conocer la defensa de estos humoristas y más como El Comandante Lara o Carmen Alcayde en el vídeo principal de esta noticia.