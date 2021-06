Continúa la polémica machista en 'La Chocita del Loro', la popular sala de comedia en vivo de Madrid, después de que su directora reconociera la falta de paridad en su programación argumentando que "mucho del humor que hacen las mujeres es victimista o muy feminista". Así se expresó Laura Sánchez Vegas, dirigente de este negocio, el pasado viernes en la Cadena SER, donde insistió en que el público habitual de estos espectáculos "no suele comprar" funciones de mujeres.

"Intentamos que haya mujeres -solo hay una de 26 en su cartelera-, pero es complicado porque el humor es diferente", señaló Sánchez Vegas. Tan solo un día después, 'La Chocita del Loro' se vio obligada a emir un comunicado en redes sociales disculpándose con "las personas que se hayan podido sentir ofendidas por las declaraciones desafortunadas" de su directora: "En ningún momento hemos querido ofender y sentimos lo sucedido. Seguiremos trabajando como en estos últimos 25 años para hacer reír a todo el público con nuestros espectáculos".

Lejos de finalizar la polémica con este comunicado, este martes se ha pronunciado el gerente de la sala, que en una entrevista concedida al diario 'El País' ha asegurado que "el nivel de las cómicas que hay en España necesita un tiempo". En este sentido, Francisco Carretero ha incidido en que a las mujeres "hay que darles uno o dos años para que estén a la altura de los cómicos que hay en 'La Chocita del Loro'". Una vez más, la indignación ha estallado.

Las redes sociales se han convertido en un hervidero de opiniones y críticas dirigidas a 'La Chocita del Loro'. Entre ellas, las de Eva Soriano, que ha pedido a la directora de la Chocita "cerrar el pico", y se ha referido a ella y al gerente como "Fran y Laura, el Team Rocket de la comedia". No ha sido la única. También Carolina Iglesias ha asegurado que existe datos y cifras que avalan la realidad: "muchas cómicas llenan teatros, muchas humoristas tienen éxito con sus shows".

"El público está deseando escucharnos a muchas de nosotras. La gente busca nuevos discursos", asegura Iglesias, que señala que el que "no te guste una mujer no significa que no te guste ninguna" haciendo espectáculos de humor. Al mismo tiempo, recuerda que "llevamos toda la vida escuchando chistes para hombres sobre masturbación masculina". Como Soriano e Iglesias, son muchas las cómicas -y los cómicos- que han denunciado la actitud de 'La Chocita del Loro'.

Precisamente, la sala ya ha empezado a ver las consecuencias de estas palabras. Sobre todo, con la dimisión de algunos de sus cómicos, como Jaime Caravaca. "Me veo en mi propia obligación de salirme de la programación. No pienso comulgar con esa ideología a la hora de programar comedia. Este tipo de comentarios o actitudes no hacen ningún favor a las cómicas de la actualidad ni a las que estén por venir", ha advertido Caravaca en Instagram.