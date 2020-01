Paco Marhuena destaca antes de terminar Liarla Pardo que es su cumpleaños, para muestra, el periodista enseña en plató los originales calcetines que lleva puestos en un día tan especial.

"He dejado a mis amigos por venir contigo y mira cómo me has tratado, allá tú con tu conciencia", destaca Marhuenda a Cristina Pardo tras recordarle que no le ha regalado nada. Pero el periodista es sorprendido por el programa, que le felicita cantándole el 'Cumpleaños feliz' en pleno directo.