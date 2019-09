Vuelve Pesadilla en la Cocina y su presentador Alberto Chicote ha visitado el plató de Liarla Pardo para adelantar algunos detalles de la nueva temporada y también valorar la actualidad.

Preguntado por el colectivo 'Almas Veganas', que dijo que era necesario separar a los gallos y las gallinas para que no las violaran, Chicote se sincera: "Debo ser el único canelo que no se ha enterado de esto".

"Las gallinas son lo que son y chimpún"

No obstante, el presentador y cocinero destaca que él es "defensor de la evolución natural" y zanja: "Los huevos son lo que son, las gallinas son lo que son y chimpún".

Alberto Chicote también valora la idea del Gobierno de Euskadi de obligar a construir viviendas con cocinas más grandes que favorezcan la igualdad. Este Ejecutivo considera que las cocinas deben ser mínimo de siete metros cuadrados para que quepan en ella dos personas a la vez.

"El que no entra en una cocina es porque no quiere, no porque no cabe", sentencia Chicote.

En este sentido, el presentador defiende que "hay que enseñar a los chavales que vivir con una persona en una casa no es que te hagan todo. Convivir con alguien tiene que ver con hacer muchas cosas".