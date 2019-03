El 'zasca' de Zúa Méndez al abogado de 'La Manada' tras quejarse de "superioridad femenina" en la mesa: "Aquella noche eran cinco hombres contra una mujer"

MARTÍNEZ CRITICA LAS CUOTAS

Agustín Martínez, el abogado de cuatro miembros de 'La Manada', ha arrancado el debate en Liarla Pardo quejándose de la "superioridad femenina" en la mesa y la activista feminista Zúa Méndez no ha dudado en responderle de forma tajante: "Me sorprende que su primera afirmación sea la superioridad femenina de esta mesa cuando estamos en el mismo número pero al revés que estaba la victima aquella noche, eran cinco contra una y ahí sin embargo no ve ninguna superioridad".