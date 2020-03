Beatriz Luengo, compositora, cantante, actriz, bailarina y empresaria española, ha dicho en Liarla Pardo que le parece "muy triste" que haya personas que critican el feminismo. "En el momento en el que esto parece una batalla de géneros entre el hombre y la mujer es muy triste. Esto es un trabajo que tenemos que hacer conjunto", ha manifestado.

En esta línea, la cantante y actriz ha destacado que "todos los hombres tienen una madre que camina por el barrio y es 'la mujer de' y no tiene su nombre propio y que seguramente habrá sufrido un montón de subestimaciones".

"Tendrá una hija que seguramente a pesar de terminar una carrera universitaria o no hacerlo, le va a costar más que a un hombre encontrar trabajo y tendrán una mujer que si su sueldo es inferior será un problema para la casa, para el núcleo familiar, por lo que esto no es solo un problema para las mujeres", ha defendido Luengo.

"En la música, debajo del tapete hay muchas diferencias"

Además, en lo referente a la música, la compositora, cantante y bailarina ha afirmado que "tiene dos realidades". "Está la del escaparate, es verdad que hoy en día la mujer es muy dominante en la industria y hay mucha igualdad, pero sí que hay debajo del tapete muchas diferencias. En los estudios, las compositoras, las productoras, mezcladoras o mujeres en los procesos de masterización realmente no hay y no es porque no lo estén estudiando", ha criticado.

Al hilo de esta afirmación, Beatriz Luengo ha recordado en Liarla Pardo que a raíz de una charla en la que habló de esto, una persona le dijo en Twitter que "quizás no hay mujeres que quieran ser mezcladoras". "Pero justo el año pasado estuve en la escuela de música de Boston y en la clase de producción musical había un 50% de hombres y 50% de mujeres estudiando, por lo que no es una cuestión de preparación, sino de acceso", ha expresado.