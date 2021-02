El Partido Popular se ha defendido de las declaraciones de su extesorero Luis Bárcenas después de que este afirmase que había negociado con dos personas del PP actual para "enterrar el hacha de guerra". Desde la dirección del PP responden que "nunca ha hablado con delincuentes", y advierten que le denunciarán por calumnias. Incluso, el líder de la formación, Pablo Casado, ha llegado a desmarcarse del asunto asegurado que "ese PP ya no existe" y es cosa del pasado.

La presentadora de Liarla Pardo, Cristina Pardo, ha querido recordar Pablo Casado, la relación que él ha mantenido con miembros de la antigua dirección del partido. "Pablo Casado creció a los pechos de Aguirre, se casó con Aznar y se reprodujo con Rajoy. Lleva toda su vida con el Partido Popular", destaca Pardo. "No tenía puestos en los que tomara decisiones, pero de ahí a decir que ese PP no existe. Él creció en ese PP desde el minuto dos de vida". La presentadora cuestiona además la estrategia: "Pretender borrar una parte de la historia diciendo que no tiene nada que ver contigo cuando llevas ahí desde la primera comunión me parece complicado".