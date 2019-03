Las pasiones de Alaska: "La carrera de historia y entrenar para un campeonato de culturismo"

La cantante ha asegurado que se cuestiona habitualmente como está, si se encuentra en el lugar que quiere estar o si lleva demasiada prisa: "Cuando veo que estoy despistada hago un parón", afirma.

Alaska ha hecho hincapié en dos cuestiones que no se quiere perder: "Está la carrera de historia y entrenar de verdad para un campeonato de culturismo", ha confesado.

La cantante ha asegurado que son "las dos únicas cosas" que le quedan en la vida, "porque las llevo acarreando desde los 20 años". Las hispano-mexicana ha garantizado que el todo lo demás o lo ha hecho, o no es importante o lo hace en la medida en la que puede.

Una de sus grandes aficiones es el culturismo, sobre el que ha confesado: "Me vuelve loca, me encanta". "Todo lo que hago para poner en orden mi hernia lumbar es para seguir entrenando", ha reiterado. Además, la cantante ha puesto en duda su futuro en esa faceta: "Llega un día que lo vas dejando. Tengo 55 años, el cuerpo no me responde igual, ya no me queda tanto tiempo".