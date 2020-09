Desde el inicio de la pandemia del coronavirus se han sucedido múltiples teorías de la conspiración sobre el propio virus, el uso de las mascarillas o la futura vacuna en la que trabajan laboratorios de todo el mundo.

El cantante Miguel Bosé ha sido una de las figuras españolas que más se ha involucrado en la difusión de estos mensajes negacioncitas del COVID-19. El periodista Xavier Sardà, que conoce al artista, asegura en Liarla Pardo que le sorprendió esta posición que ha adoptado Bosé.

"Tiene que ser un problema de tiroides, para que el cerebro funcione correctamente, no es tan fácil", explica el escritor, quién no encuentra explicación lógica a la situación, y quien añade que no es sólo lo que dice, sino "la forma en que lo dice".

Sobre los negacionistas que "creen en estas in formaciones falsas" dice además que cree que "tienen alguna dolencia aguda rayana en la imbecilidad".